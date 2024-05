Basket. Les supporters s'arrachent les places pour les play-offs des Alençonnaises

Elles joueront à guichets fermés ! Les basketteuses d'Alençon recevront Monaco pour le troisième match des play-offs, samedi 11 mai. Une victoire signifierait la montée en Ligue 2 pour l'USBDA. Et nombreux sont les supporters qui voudraient faire partie de la fête. "On espère dès samedi la victoire et la montée en Ligue 2, c'est l'objectif", lance Alexis Divert, venu plusieurs fois au gymnase Louvrier cette saison.

La billetterie pour ce match et le suivant, contre Lyon-Villeurbanne samedi 18 mai, ouvrait lundi 6 mai à 14h. Les premiers supporters sont arrivés trente minutes en avance et ont eu raison, puisque la file s'est allongée. Il a fallu être patient pour certains. "Ça se mérite de voir les filles évoluer à un tel niveau", juge Thomas Deluen, fidèle supporter de l'USBDA.

Au total, 185 places pour assister aux deux rencontres ont été vendues en une heure. Les 70 spectateurs qui ont acheté un billet pour le seul match face à Monaco sont placés sur liste d'attente.