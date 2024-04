Manche. Cette intercommunalité propose des formations pour mieux connaître les drones

Ce sont des objets volants parfaitement identifiés : les drones. Ils se démocratisent de plus en plus et il est facile d'en acheter et de les prendre en main. Cependant, il y a des règles à connaître, et pour certains types d'appareils un permis à passer. A la communauté de communes Côte Ouest Centre manche, une formation pour droniste ou futur droniste a été proposée.

Patrick et Michel, deux participants à la formation Impossible de lire le son.

Vol à vue

Stéphane Lefrançois est animateur à l'établissement public numérique et c'est lui qui gère la formation. "Souvent, les gens ne savent pas par où commencer. On peut acheter un drone chez n'importe quel revendeur, mais on n'est pas informé de comment on commence à démarrer, comment on commence à piloter. Rien que de le mettre en route, ce n'est pas si simple. La législation est aussi très peu connue et très restrictive", assure-t-il.

En fonction du poids du drone, il y a un permis plus ou moins compliqué à passer, et plus ou moins cher. Dans tous les cas, il faut toujours avoir le drone en vue quand on le pilote et il doit rester à moins de 120m de hauteur. Un drone qui pèse moins de 250g ne nécessite pas un permis, mais il faut le déclarer sur le site de la direction générale de l'aviation civile. Entre 250 et 900g, il faut réussir un QCM de 40 questions. Ces deux validations sont gratuites. Pour les drones les plus gros, cela coûte plus cher.