Rouen. Molière, l'opéra urbain : un spectacle grandiose pour un destin hors du commun

C'est un habitué des comédies musicales à succès. Dove Attia a produit notamment les 10 Commandements ou le Roi Soleil.

Du Roi Soleil à Molière

C'est d'ailleurs alors qu'il rédige le livret du Roi Soleil que lui vient l'idée d'une comédie musicale inspirée par la vie de Molière : "C'est Molière qui introduisait l'histoire du Roi Soleil. Comme pour chacun de mes personnages historiques, je me suis plongé dans la lecture de sa biographie et j'ai découvert un destin hors du commun, celui d'un jeune homme qui choisit de renoncer à la charge de tapissier du Roi pour suivre son grand amour, la comédienne Madeleine Béjart, et vivre une vie en marge avec la troupe de l'illustre théâtre", raconte Dove Attia. Le spectacle narre de façon très moderne l'histoire de cet auteur libre.

Un nouveau concept

"En 2015, avec le Roi Arthur, je croyais avoir tout dit en comédie musicale", confie encore le producteur. Puis il réalise, au hasard d'un voyage aux Etats-Unis que ce genre est loin d'être épuisé. "Les derniers spectacles américains revisitent la comédie musicale en empruntant à l'opéra. J'ai choisi de reprendre cette formule dans laquelle il n'y a pas d'alternance entre dialogues et chansons mais où la musique est omniprésente. Les récitatifs sont slamés ce qui fait que la chanson est à la fois mélodique et narrative. C'est ce que j'appelle l'opéra urbain. Cela donne une formidable énergie au spectacle et c'est totalement inédit en France."

Une troupe de haut niveau

L'histoire se concentre sur Molière et les principaux personnages qui ont gravité autour de lui. "Mais il fallait pour chacun de ces rôles un artiste qui soit aussi doué pour la comédie, le chant et la danse : un vrai défi !" Servi par la mise en scène du célèbre Ladislas Chollat, le spectacle nous fait passer du rire aux larmes. Mais c'est aussi un spectacle éblouissant pour ses décors et ses costumes, respectivement créés par l'auteur des décors de Starmania et des costumes du Roi Soleil : un casting de choix !

