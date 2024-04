Bréhal. Mort de deux septuagénaires, isolés par la marée : ce que l'on sait

Une femme et un homme de 73 ans sont morts mardi 9 avril, au large de Saint-Martin-de-Bréhal. Avec une autre personne, qui a été sauvée, ils se sont retrouvés isolés par la marée et se sont noyés. De nombreux moyens de secours ont été déployés pour leur porter secours.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été informé dans l'après-midi par des témoins que les trois victimes étaient en difficulté avec de l'eau jusqu'à la taille. Les pompiers ont fait intervenir un canot de sauvetage et un véhicule de secours. Le CROSS Jobourg a lui émit un message d'appel au secours et appelé l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile et le bateau de la SNSM de Saint-Martin-de-Bréhal. Des moniteurs de l'école de voile de Saint-Martin étaient aussi sur place. Ce sont eux qui sont allés porter secours aux victimes. Ils ont pu récupérer deux d'entre elles à bord, dont une était inconsciente. "Plus au nord, des témoins ont assisté la troisième personne au niveau du poste de secours de Bricqueville-sur-Mer", explique la préfecture maritime.

Le Dragon 50 a récupéré des soignants et les a déposés à l'école de voile. La victime inconsciente, une femme de 73 ans n'a pas pu être réanimée et est morte. L'autre est gravement blessée et emmenée en urgence absolue à l'hôpital d'Avranches. L'hélicoptère s'est alors dirigé vers la troisième victime, mais n'a pas pu non plus la réanimer. "Le parquet de Coutances a ouvert une enquête qui a été confiée à la gendarmerie départementale", conclut la préfecture maritime.