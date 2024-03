Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen vont défendre leur titre de champion de France

Pour la deuxième année de suite, les Dragons de Rouen sont en finale de la Synerglace Ligue Magnus, aussi appelée championnat de France de hockey sur glace. Après avoir vaincu en demi-finale des play-off de la Ligue Magnus les Jokers de Cergy-Pontoise (1-5), ils défendront leur titre de champion de France, en finale. Cette compétition est importante pour les joueurs rouennais puisque ce titre est le plus haut niveau français de hockey sur glace. Les prochains matchs auront lieu vendredi 5 avril à l'île Lacroix à 20h30 et samedi 6 avril, au même endroit et à la même heure. Les Rouennais affronteront les Boxers de Bordeaux ou les Brûleurs de Loups de Grenoble, car leur série de play-off est en cours : 3-1.