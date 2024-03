Manche. La gendarmerie alerte sur une série de cambriolages le long de la bande côtière

Gare aux cambriolages. Plusieurs communes dans la bande côtière entre Regnéville-sur-Mer et Muneville-sur-Mer ont relayé, entre le jeudi 14 et le lundi 18 mars, un appel à la prudence des gendarmes. Ils ont constaté une série de cambriolages, avec un mode opératoire identique. En l'absence des habitants, les cambrioleurs entrent dans les maisons par des accès qui ne sont pas visibles depuis les rues, pour y voler des bijoux et de l'argent.

Vol de câbles en cuivre à Montmartin-sur-Mer

A Montmartin-sur-Mer, ce sont des câbles en cuivre qui ont été volés durant le week-end des 16 et 17 mars. Ces câbles servent à acheminer le téléphone et Internet à plusieurs foyers, mais aussi au centre des titres d'identité, qui ne peut donc plus en délivrer, explique l'adjoint au maire Paul Crevel. Selon la mairie, Orange a annoncé un retour du service pour le vendredi 29 mars au plus tôt, mais cela pourrait être plus tard.