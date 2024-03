Putanges-le-Lac. Deux blessés dans un accident entre une voiture et un poids lourd

Un nouvel accident a eu lieu au carrefour de Fromentel à Putanges-le-Lac, entre Argentan et Flers. Une voiture et un poids lourd sont entrés en collision mercredi 6 mars en fin de matinée. Les deux conducteurs, un homme de 20 ans et une femme de 19 ans, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés vers l'hôpital d'Argentan.

Pour rappel, c'est à ce même carrefour que le conducteur d'un tracteur avait trouvé la mort en 2022, percuté par un semi-remorque.

