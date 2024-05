Concerts. Dans l'Orne, les chansons françaises fleurissent au printemps

18 ans, c'est l'âge de la majorité. C'est aussi, déjà, l'âge du festival "Printemps de la chanson". Il est né dans l'Orne en 2006 avec la volonté de promouvoir la culture et d'organiser des concerts au plus près des habitants de tout le département, de Flers à L'Aigle en passant par Carrouges ou La Ferté-Macé.

Des découvertes et des valeurs sûres

La thématique retenue depuis la première édition de ce festival printanier est celle de la "chanson française" sous toutes ses formes et dans tous ses rythmes. Depuis 2006, le Printemps de la chanson s'est fait un nom dans l'Orne et bien au-delà. Le festival n'en reste pas moins financièrement très accessible au plus grand nombre grâce à une implication des communes, des communautés de communes, ainsi que du Conseil départemental.

En revanche, en raison de cette organisation, il n'y a pas de lieu unique où réserver ses billets. Ils doivent être achetés sur chaque lieu de concert. La plupart des billets à plein tarif pour cette édition 2024 coûtent entre 10 et 12 euros.

Autre particularité qui se confirme pour cette édition 2024, le Printemps de la chanson programme des artistes "en devenir" et d'autres qui sont déjà bien connus et appréciés par le grand public. Ainsi et pour n'en citer que quelques-uns, le festival a programmé Thomas Fersen en 2013, Ben L'Oncle Soul en 2014, Les Wampas en 2017, Gauvain Sers en 2018, Alain Chamfort et Charlélie Couture en 2019 et IAM cette année (ce concert affiche déjà complet).

C'est partout dans l'Orne

Evidemment, la programmation dépend de la disponibilité des artistes. Celle du Printemps de la chanson est le résultat d'une savante concertation entre les collectivités locales, les structures comme la Luciole qui accueillent les concerts et C'61, le service culturel du Département. En amont, c'est ce dernier qui construit cette programmation. Et avant chaque concert, ce sont également ses équipes qui ont la délicate mission de transformer le gymnase ou la salle des fêtes de chaque commune en salle de concert.

Pratique. Le détail du programme de l'édition 2024 est à retrouver dans l'agenda ci-contre.