Normandie. La Seine-Maritime et l'Eure placés en vigilance jaune pour crues par Météo France

En raison des grandes marées qui touchent la Manche et la mer du Nord, Météo France vient de placer, samedi 10 février, la Seine-Maritime et l'Eure en alerte jaune pour crues. Le préfet de Normandie et de Seine-Maritime invite notamment les automobilistes à adapter leur conduite sur les routes. Dimanche 11 février, la Seine-Maritime sera également placée en vigilance jaune pour vagues et submersion en plus de la vigilance jaune pour crues.