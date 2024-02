Calvados. Célébrez la Saint-Valen'Chiens au refuge de Castillon

Le refuge de Castillon, dans le Bessin, vous propose de trouver l'amour inconditionnel et infini, à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais c'est un amour avec une bête poilue ! Le samedi 10 et dimanche 11, le refuge organise une Saint-Valen'Chiens, un événement durant tout le week-end pour célébrer la relation entre les humains et les chiens, et permettre à des familles d'adopter certains pensionnaires des lieux en attente d'un foyer.

Plusieurs événements

Des rencontres, des échanges, mais aussi des cani-randos, ces sorties avec votre meilleur ami. A 10 heures, départ avec "les loulous du refuge" et les après-midi, c'est au tour de ceux qui ont déjà été adoptés, ici ou dans un autre refuge de la SPA, de partir en promenade. Et pour la récupération après une bonne marche… des crêpes !

A retrouver également durant ces deux jours, une vente d'articles pour animaux, ainsi qu'une "super tombola des amoureux au profit des toutous". A gagner : un dîner pour deux le mercredi 14 février, un shooting photos pour deux sur la plage d'Omaha Beach, un soin pour deux dans un institut, un saut en tyrolienne duo au Viaduc de la Souleuvre, et bien d'autres choses encore.

Le refuge est ouvert durant ces deux jours, de 10h à 17h.