Granville. Carnaval 2024 : on vous dit tout sur le programme du premier jour !

Du vendredi 9 au mardi 13 février, le carnaval de Granville célèbre ses 150 ans. En effet, depuis 1875, la foule investit les rues de Granville pour une fête spectaculaire, aussi fédératrice qu'humoristique. Au programme : chars, bals, mapping, concerts et déguisements. On vous dit tout !

Vendredi 9 février 2024

S'il faudra attendre encore un peu pour découvrir les 46 chars de la Grande Cavalcade, les festivités, elles, seront déjà bien en place. Pour ce tout premier jour du carnaval, une projection mapping est prévue Cours Jonville à 18h, 19h30 et 23h30.

Dès 18h30, la musique résonnera dans les rues de la ville, avec la déambulation de la fanfare l'Acousteel Gang et guidera les plus joyeux vers la Maison du carnaval pour un concert dès 20h. En première partie, les carnavaliers pourront se déhancher sur The Jean's Tonic, avant d'enchaîner sur Marcel et son orchestre.