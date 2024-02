Granville. Carnaval : Claude vient depuis la Gironde pour faire la fête !

Claude Ragouget n'hésite pas à faire des kilomètres. Cet habitant de Lussac, près de Saint-Emilion en Gironde vient au Carnaval de Granville depuis qu'une amie lui a fait découvrir. Il pose même des jours de congés pour arriver le vendredi soir et repartir le mercredi matin.

Quand on lui demande pourquoi il vient chaque année, la réponse fuse : "parce que c'est extraordinaire ! Tous ces chars, toute cette implication de toute la ville, je trouve ça magnifique", assure-t-il. S'il reconnaît une certaine fatigue à cause des déambulations dans la cité corsaire, pour lui ça vaut le coup. "On n'est pas fatigué parce que c'est tellement merveilleux qu'on en prend plein les yeux, plein les oreilles", estime-t-il. Et surtout, ce qui le marque le plus, c'est "l'impression d'être dans une grande famille". Il est complètement tombé amoureux du carnaval et des carnavaliers !