Près de Fécamp. Violente attaque de brebis : la piste du loup envisagée après la mort de plusieurs bêtes

Olivier, un habitant de Froberville, est partagé entre colère et étourdissement. Il est environ 22h ce mardi 30 janvier lorsque cet homme découvre dans son jardin deux brebis dans des positions inhabituelles. En s'approchant, il est saisi par l'horreur en voyant Roméo, un agneau âgé de moins d'un an, dépecé, avec des plaies profondes de plusieurs centimètres. Plus loin, deux brebis sont retrouvées. La première gît dans la mare, les mamelles dévorées, et la seconde est parvenue à trouver refuge sur un petit îlot de terre au milieu de cette dernière. La survivante est restée inapprochable pendant plusieurs heures.

Le Frobervillais a immédiatement porté plainte auprès de la gendarmerie, "pour des raisons sentimentales", explique-t-il. En effet, ces brebis représentent pour lui des animaux de compagnie. Elles ont toutes étaient sauvées de l'abattoir et nourries au biberon. "Ils répondent à leur nom quand on les appelle. Ils nous suivent quand on bricole", souligne-t-il à propos de ses animaux.

Qu'a-t-il bien pu se passer cette nuit-là ? Pour l'instant, aucune information n'est encore assurée mais, quelques jours plus tôt, à six kilomètres de là, une première attaque avait fait trois mortes parmi les brebis. Ces dernières présentaient les mêmes plaies. En juin 2022, un loup avait été identifié sur la zone et avait été déclaré mort des semaines plus tard. Serait-ce donc l'œuvre d'un second loup venu prendre ses quartiers près de Fécamp ? Le mystère reste entier.