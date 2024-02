Saint-Lô Agglo. Favoriser l'accueil de personne handicapées dans les clubs de sport

Le Comité régional olympique et sportif de Normandie souhaite que les clubs de sport accueillent plus de personnes handicapées. Elle profite de la caisse de résonance des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour proposer des formations aux associations de la région. Une a eu lieu à Saint-Lô, jeudi 1er février.

Des mesures simples

Douze clubs du territoire, du football au tir à l'arc, ont été formés par Alexane Denis, la référente paralympique. Selon elle, 2% des clubs seulement sont en capacité d'accueillir des personnes handicapées dans la Manche. Pourtant, il existe des mesures simples à mettre en place. "De façon très générale, vous avez tout un tas d'adaptations, et plein qui ne sont pas coûteuses", assure-t-elle. Pour les handicaps invisibles, il peut s'agir d'une adaptation des règles par exemple. Dans la Manche sur la saison 2021-2022, 739 personnes étaient licenciées auprès de la Fédération des sports adaptés, et 19 clubs étaient partenaires pour accueillir des personnes handicapées.

L'agglomération finance la formation des douze clubs à hauteur de 6 000€, et le but est de poursuivre même après les JO. Les clubs seront aussi accompagnés pendant les six prochains mois pour mettre concrètement en place les mesures.