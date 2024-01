Près de Rouen. Sotteville expérimente le tri et le ramassage des biodéchets

Comme les habitants de 2 900 foyers de Sotteville, François Pirio, qui vit en immeuble proche de l'hôtel de ville, est venu chercher son bioseau, distribué par les services de la Métropole Rouen Normandie (MRN). Un bac de 7 litres qui se nettoie facilement et passe même au lave-vaisselle. "Je faisais déjà du tri, donc c'est seulement une poubelle de plus, ça ne me gêne pas", indique-t-il. La démarche lui a été expliquée. Il peut y jeter tous ses biodéchets, épluchures, restes de repas, aliments périmés, produits laitiers, viandes et poissons. Il devra les apporter ensuite dans l'un des 23 bacs d'apport volontaire mis en place pour cette expérimentation. Un ramassage est ensuite organisé à part, une fois par semaine. Les biodéchets sont alors valorisés pour produire du biogaz et fertiliser les sols.

Une généralisation du système ?

Depuis le 1er janvier, la loi impose aux collectivités de proposer aux ménages des solutions pour trier leurs déchets alimentaires. Les secteurs d'habitats collectifs de Sotteville vont donc servir de test, avant une possible généralisation du dispositif.

"Il y aura peut-être des ajustements à faire sur le matériel, le type de collecte, la manière dont les gens s'en emparent", détaille Luce Pane, maire de Sotteville-lès-Rouen et vice-présidente de la Métropole en charge des déchets. L'expérimentation doit durer quelques mois. Chaque habitant de la MRN devrait avoir une solution pour ces biodéchets d'ici trois ans.

Le compostage à domicile

En parallèle, pour les habitants de maison ou de pavillon, la Métropole encourage le compostage personnel et propose une aide pour l'achat du matériel, équivalente à 100% du prix d'achat dans la limite de 100€. Le formulaire d'aide doit être accessible sur le site de la Métropole dans le courant du mois de février.