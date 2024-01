Seine-Maritime. Les portes ouvertes à l'université de Rouen sont aussi l'occasion de parler des filières en tension

Les portes ouvertes de l'université de Rouen sont de retour cette année. Samedi 27 janvier de 9h30 et 17h, tous les campus sont ouverts : Pasteur, Martainville, Mont-Saint-Aignan, Le Madrillet, celui d'Elbeuf et d'Evreux. L'objectif : parler des formations mais aussi des filières en tension comme STAPS et Sciences de l'éducation.

"Le nombre de places possibles et inférieur au nombre de candidats"

"Parmi les licences proposées à Rouen, on a 14 filières en tension", précise Cindy Carrein-Lerouge, vice-présidente à l'université de Rouen Normandie, en charge de l'orientation et de l'accompagnement à la réussite étudiante. "Il s'agit d'une filière où l'on classe tous les candidats qui souhaitent intégrer la formation mais le nombre de places possibles est inférieur au nombre de candidats". Droit, Psycho, STAPS et Sciences de l'éducation font partie de celles-ci. "On n'a pas la possibilité humaine d'accueillir l'ensemble des étudiants", poursuit-elle.

Donner des informations représentatives des formations

La plupart des filières dites "en tension" concernent "des domaines qui ne sont pas enseignés au lycée", explique Cindy Carrein-Lerouge. Les portes ouvertes permettent donc d'éclairer les futurs étudiants sur les différentes filières y compris celles qui se trouvent être en difficulté. "L'idée des portes ouvertes est de leur donner des informations représentatives d'une formation qu'ils peuvent intégrer", assure la vice-présidente. Car, il arrive que la description écrite d'une filière ne corresponde pas tout à fait à la réalité.