Cyclone Belal. Un Ornais envoyé en renfort à La Réunion par Enedis

Le cyclone Belal a touché La Réunion lundi 15 janvier. Les vents violents et les pluies diluviennes ont fait quatre morts et causé des dégâts importants sur l'île. De nombreux foyers se sont retrouvés sans électricité, notamment à cause des arbres tombés sur les lignes.

Enedis a envoyé une cinquantaine de techniciens volontaires en renfort des équipes d'EDF, dont plusieurs Ornais. C'est le cas de Damien Espanoche, technicien d'intervention à Flers. "On leur donne un coup de main pour que tout le monde ait le courant le plus rapidement possible. Les réparations définitives seront faites dans un deuxième temps", explique-t-il, sur place depuis mercredi 17 janvier.

Les techniciens sécurisent et rétablissent les lignes avant de faire les réparations définitives. - Enedis

C'est la première fois que Damien Espanoche part aussi loin pour une intervention. "C'est une expérience importante dans une vie. Dans mon travail, c'est ce que j'aime, aller aider en renfort aussi bien là à La Réunion que, comme au mois de novembre, dans la Manche [après le passage de la tempête Ciaran, ndlr]. Ça fait partie de notre travail", conclut-il. Damien Espanoche doit rentrer à Flers mardi 30 janvier.