Insolite. Une soirée sportive plongée dans le noir à Mondeville

Plongez-vous dans l'obscurité lors de cette première édition de la Nuit des sports fluo, vendredi 26 janvier à Mondeville ! Accompagné d'une musique entraînante, participez à des activités sportives accessibles à tous, que vous soyez novice ou expérimenté. Cette soirée atypique vous assure une fusion réussie entre divertissement et activité sportive, en compagnie d'amis ou bien en famille. Et n'oubliez pas de vous vêtir dans le thème en arborant un vêtement ou un accessoire fluo afin de vous intégrer à l'ambiance lumineuse. De 18h à minuit, la Halle Bérégovoy sera transformée : une ambiance lumineuse unique plongera les participants dans l'obscurité. Ces derniers, équipés d'accessoires fluorescents, pourront alors s'engager dans toute une série d'activités sportives insolites telles que le basketball fluo, le ping-pong fluo et le blackminton (badminton dans le noir).

Cette soirée ludique et dynamique est ouverte à tous, peu importe l'âge, alors prévoyez votre tenue et vos chaussures de sport pour vous dépenser tout en vous amusant.