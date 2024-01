Rouen. C'est quoi cet abonnement commun entre Carrefour et Netflix dans l'agglomération ?

C'est une alliance peu commune. L'enseigne Carrefour et la plateforme de vidéo Netflix s'associent pour lancer un abonnement commun dans l'agglomération de Rouen et celle de Bordeaux, effectif depuis lundi 15 janvier.

Deux agglomérations pilotes sélectionnées

L'annonce a été dévoilée lundi 15 janvier dans un communiqué. Pour 5,99 € par mois et sans engagement, les clients des deux géants bénéficieront simultanément "d'une réduction de 10 % sur tous les produits des marques Carrefour et d'un abonnement Netflix Standard avec publicité". Les habitants des agglomérations de Rouen et Bordeaux peuvent désormais souscrire au programme Carrefour Plus sur le site Carrefour.fr ou dans l'un des 108 magasins participants. Ils profiteront notamment de 10 % de remise immédiate sur plus de 6 000 produits du quotidien, alimentaires ou d'hygiène-beauté, des marques Carrefour, de l'accès au catalogue de séries, films et jeux sur Netflix et de la gratuité de la livraison à domicile dès 60 € d'achat.

"En fonction du succès rencontré dans ces deux agglomérations pilotes, le programme Carrefour Plus sera déployé sur tout le territoire français d'ici fin 2024", indique Netflix.