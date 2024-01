Mondeville. L'entreprise Filt fabrique un filet aux couleurs du Débarquement

En cette année 2024, la Normandie promet un 80e anniversaire grandiose. Dans ce contexte, l'entreprise Filt, basée à Mondeville et spécialisée dans le textile - tressage, tricotage et confection - fabrique un filet à provisions spécial D-Day. Entretien avec Catherine Cousin, la directrice.

Vous ne pouviez pas passer à côté

de ce 80e anniversaire ?

"Non, l'entreprise Filt a été entièrement détruite pendant les bombardements et a été l'une des premières à se relever. Au vu de notre histoire, c'était évident de marquer le coup pour ce 80e anniversaire du D-Day."

Pour la fabrication de ce filet, un fil avec trois couleurs (marron, kaki et beige) est utilisé. - Filt

Qu'a-t-il de si particulier ?

"Il y a plusieurs couleurs sur un même fil. On a choisi du kaki, beige et marron, pour donner un effet camouflage. C'est la première fois qu'on utilise cette technique de teinture. On a gardé notre marque de fabrique qui est d'inscrire le prénom du couturier ou de la couturière qui l'a fabriqué. On a aussi ajouté un QR code qui renvoie sur le site de la Région pour promouvoir les atouts de notre Normandie."

Quand a commencé la fabrication ?

"Avant les fêtes. Et là, on est en plein tricotage. On a déjà livré environ 300 pièces à des entreprises, des institutionnels et quelques particuliers. On va aussi démarcher les musées et offices de tourisme. On prévoit une fabrication de 10 000 pièces mais nous serons en capacité d'en produire plus si les besoins sont là. Ce filet spécial D-Day est notre plus gros pari de l'année 2024."

Qu'en attendez-vous ?

"On espère un grand succès. Je suis persuadée que c'est un événement qui va perdurer après le mois de juin. On veut montrer que l'on peut fabriquer des produits dérivés normands, sans passer par la Chine."