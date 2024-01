Incendie des immeubles Verre et acier.  Les riverains dans l'attente de ce qui va se passer

Quelles sont les prochaines étapes prévues à la suite de l'incendie des immeubles Verre et acier de Rouen ? Les riverains s'interrogent depuis l'incendie de ces bâtiments le samedi 30 septembre dernier. Le mercredi 3 janvier dernier, la Ville de Rouen indiquait que "l'évacuation des déchets proprement dite devrait démarrer, sauf aléa, autour du 11 janvier".

"Je voudrais que les immeubles qui restent soient démolis"

Quatre mois après l'incendie des immeubles Verre et acier situés dans le quartier Saint-Julien à Rouen, les habitants se questionnent. "Il y a un immeuble encore plus prêt donc si celui-là brûle aussi, notre maison sera en danger", confie Alain Floch, un habitant. "J'ai vu qu'ils commençaient à déblayer mais ce que je voudrais c'est que les immeubles qui restent soient démolis le plus rapidement possible." Car, même après plusieurs mois, il reste toujours inquiet et "attend que les décisions soient prises". Il n'est pas le seul à se faire du tracas.

Des gardiens de surveillance pour éviter les squats

"On s'inquiète quant à la démolition des autres bâtiments et des débris qui sont restés", ajoute Christine Galland, elle aussi habitante. "J'attends qu'on me dise ce qui va se passer, comment cela va se dérouler, s'il y a un risque pour notre santé", indique-t-elle. Catherine Le Her, une autre riveraine, est quant à elle plus positive. "On est rassuré car la Ville a mis en place des gardiens de surveillance donc il y a moins de risque d'immeubles squattés." Pourtant, elle aussi espère que les autres tours situées près des immeubles Verre et acier, aujourd'hui presque en ruine, soient démolies. Or selon cette dernière, "tout est un problème de budget, ça reste encore flou".

Pour rappel, une réunion publique a été organisée en présence de l'entreprise en charge des travaux mercredi 10 janvier à 18 h 30 au groupe scolaire des Pépinières à Rouen notamment pour répondre aux questions des habitants du quartier.