Rugby. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié à Cherbourg le 15 janvier

Fabien Galthié est attendu le lundi 15 janvier à Cherbourg. Le sélectionneur du XV de France interviendra au cinéma CGR dans le cadre des vœux de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Ouest Normandie.

Journée exceptionnelle à destination des entreprises

La CCI a proposé une journée exceptionnelle réservée à toutes les entreprises des secteurs économiques du territoire (industrie, commerces et services). Un premier temps fort sera consacré aux perspectives 2024 dans l'industrie et les services à l'industrie avec Serge Quaranta, président-directeur général (PDG) de Constructions mécaniques de Normandie (CMN), David Le Hire, directeur de la centrale EDF de Flamanville 1 et 2, Guillaume Fortin, directeur général des Maîtres Laitiers, Muriel Lenglin, directrice du site de Naval Group de Cherbourg, et Stéphanie Gaiffe, directrice Orano La Hague.

Une conférence-débat avec Fabien Galthié

Une conférence-débat avec Fabien Galthié sera menée avec cette question : "Quel management pour développer son entreprise ?". Le sélectionneur reconnu internationalement pour ses qualités de manager sportif, partagera son expérience et ses clés de réussite dans le management.

Pratique. Places limitées. Inscription obligatoire sur le site de la CCI.