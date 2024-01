Saint-Lô. Ambre, Jules, Maël : tête des prénoms donnés en 2023

Ambre, Jules et Maël arrivent en tête des prénoms donnés aux bébés nés en 2023 à Saint-Lô. Ils ont été attribués à quinze reprises à chaque fois. Viennent ensuite :

Raphaël, attribué quatorze fois

Jade, treize fois,

Agathe, 12 fois.





Suivent Julia, Marceau, Louise, Gabriel, Emma, Arthur, Rose Liam, Lola, et Malo attribués entre neuf et dix fois. C'est Louise qui avait été le plus donné en 2022, suivi de Ambre, Gabriel et Jules.Des naissances en baisse en 2023 à Saint-Lô. 1 396 bébés nés l'année passée contre 1 512 en 2022 soit une baisse de 7,7 %. Les mariages sont en hausse en 2023 de 20,9 %, soit 52 mariages en 2023 contre 43 en 2022.

Concernant les PACS, Pacte Civil de Solidarité, 60 ont été signés l'année passée contre 43 l'année précédente, soit une hausse de 30,4 %.

Enfin le nombre de décès a été en baisse en 2023, 830 contre 862 en 2022, c'est un chiffre en baisse de 3,7 % selon les chiffres de l'état civil de la mairie de Saint-Lô.