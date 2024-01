Le Havre. Une enquête ouverte après la disparition de Maéva, 21 ans

Le commissariat du Havre confirme qu'une enquête est ouverte après la disparition d'une jeune femme au Havre, la nuit du nouvel an. Pour l'heure, aucun appel à témoins officiel n'a encore été diffusé par le parquet. Lundi 1er janvier, des proches de Maéva Dubois ont cependant diffusé sa photo sur les réseaux sociaux, précisant qu'elle avait été vue pour la dernière fois vers 4 heures du matin à proximité des Docks Vauban, au Havre. L'annonce précise que l'étudiante, âgée de 21 ans, était alors vêtue d'une doudoune de couleur kaki et d'un pantalon noir, et chaussait des baskets.

"Elle n'aurait jamais suivi quelqu'un qu'elle ne connaît pas"

Dans la soirée de la Saint-Sylvestre, la jeune femme "est partie de son domicile avec deux amis d'enfance pour rejoindre une boîte de nuit située à une dizaine de minutes à pied", relate son frère, Christophe. Le trio n'ayant pas pu accéder à l'établissement de nuit, situé rue Aviateur-Guérin, il a rebroussé chemin. "Ils n'étaient pas d'accord sur l'itinéraire, Maéva a pris un chemin, ses amis un autre, poursuit Christophe Dubois. Quand ils sont arrivés devant chez elle, il n'y avait personne. Elle a d'abord répondu par téléphone qu'elle arrivait. Lorsqu'ils ont tenté de la recontacter quelque temps plus tard, le téléphone ne sonnait plus."

La police, alertée au petit matin, a effectué des maraudes, dans un premier temps. Sans nouvelles de la jeune femme, les proches de Maéva ont formellement signalé sa disparition vers 18 heures, le 1er janvier. Ils ont, depuis, entrepris des recherches, à proximité de son domicile notamment. Dans ce quartier ponctué par les bassins, son frère redoute une chute ou une mauvaise rencontre. "Elle n'aurait jamais suivi quelqu'un qu'elle ne connaît pas de son plein gré", assure-t-il.

Originaire de l'Eure, Maéva étudie au Havre en alternance depuis environ un an.