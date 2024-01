Tancarville. Pas question de buller quand on est passionné de BD

La bande dessinée est souvent une passion enfantine qui s'estompe avec les années. Pas toujours ! Frédéric Rabby-Demaison, dit Fred Rabby, est à l'époque un petit Harfleurais que ses parents emmènent en vacances en Espagne, sur la côte près de Valence, à Peniscola. "On partait quasiment un mois, se souvient-il. Et comme on n'avait pas de télé, avant de quitter Le Havre, on allait faire un tour chez un bouquiniste situé sur le cours de la République. On faisait le plein d'albums de Picsou et autres comics de l'époque, les Strange et compagnie, pour avoir de la lecture."

La boutique à laquelle fait référence Fred Rabby était mythique. "La plus ancienne bouquinerie du Havre", pouvait-on lire sur la façade, située à l'angle de la rue Tellier. Le bâtiment, détruit en 2012, a été remplacé par l'espace de travail partagé Le 139, qui abrite aussi le bailleur social Logeo Seine Estuaire. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore du bouquiniste André Baly, passionné au caractère bien trempé. "Quand on était gamins, il nous engueulait si on mettait le bazar dans les rayons. Quand j'y suis retourné plus grand, il a vu que je m'intéressais réellement à la BD et il m'a sorti des trucs qu'il ne vendait pas dans le magasin, cachés dans la réserve. Il m'a aidé à remonter une collection complète de vieux numéros de Strange."

Près de 3 000 albums

sur les étagères

Devenu ado, Fred Rabby passe en effet la vitesse supérieure avec les aventures du Docteur Strange : "Cela représente entre 200 et 300 numéros. J'aimais surtout le papier ancien des albums. J'ai découvert ensuite que l'on pouvait retrouver les vieux Tintin, les Spirou, les Lucky Luke." Il délaisse alors les comics US et revend sa précieuse collection. "Je me suis réorienté vers la BD classique, la production franco-belge et les nouveautés." Il trouve son bonheur chez Sub-Espace, un autre commerce havrais aujourd'hui disparu, situé rue Bellanger, puis avenue Foch. Il finit par accumuler, en tout, jusqu'à 3 000 albums.

Fred Rabby prend un nouveau virage vers l'âge de 25 ans. Il devient marchand à son tour. Habitant de Tancarville, il se délocalise à Rouen pour ouvrir sa première boutique, en 1996. "C'était 90% de BD, quelques dessins originaux, des figurines. Mais que de l'ancien." Les titres restent classiques. Pas de mangas, par exemple. "Ce n'est pas ma génération, j'ai un peu de mal. Avoir une boutique m'a, en revanche, ouvert à la BD américaine, sur les conseils de clients. Il y a de très belles choses. Et ce ne sont pas que des histoires de super-héros."

Dans son bureau de maire, quelques dédicaces originales ornent les murs.

Le commerce grandit, jusqu'à l'arrivée d'Internet. Présent sur la toile, il décide finalement de basculer l'intégralité de son activité sur un site web de commerce en ligne en 2010. "Les gens ne se déplaçaient plus en boutique ou venaient juste chercher un petit truc ou le numéro manquant d'une série qu'ils ne trouvaient pas ailleurs."

Depuis, il travaille donc depuis chez lui et a récemment décidé de s'impliquer dans sa commune. L'homme de 53 ans est devenu maire de Tancarville lors du dernier scrutin, en 2020. Cette nouvelle activité lui prend "énormément de temps. Un peu trop parfois. La mairie passe régulièrement avant mon travail". Mais la passion pour le dessin de Fred Rabby inspire toutefois ses décisions de premier magistrat. Il a nommé une rue de sa commune d'après le peintre lillebonnais, Daniel Authouart.