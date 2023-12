Cerisy-Belle-Étoile. Superbus à l'affiche du festival Les Bichoiseries en 2024

Après Tryo cette année, Superbus sera sur scène dans l'Orne en 2024. Le groupe pop rock, qui fête ses 20 ans d'existence, est à l'affiche des Bichoiseries. Le festival de Cerisy-Belle-Etoile, près de Flers, revient pour une 17e édition les vendredi 28 et samedi 29 juin.

En plus de Superbus, le festival annonce aussi la venue d'Asian Dub Foundation, groupe londonien de dub, rock et drum'n'bass, et du groupe post-punk énergique Astéréotypie.

Pratique. La billetterie est ouverte sur bichoiseries.com