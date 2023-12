Bréhal. Des visiteurs bénévoles pour lutter contre l'isolement des personnes âgées

La communauté de communes Granville Terre et Mer (GTM) veut lutter contre l'isolement des personnes âgées. Pour cela, elle a aidé à la création de réseau de visiteurs bénévoles sur tout son territoire. Le dernier en date est celui pour les communes autour de Bréhal, qui a trois mois et le nom "Bonjour chez vous". Mercredi 13 décembre, les neuf visiteuses bénévoles ont fait le point après ce premier trimestre.

"Granville Terre et Mer devient la première communauté de communes de la Manche à être pourvue de réseau de visiteurs à domicile. Peu importe où on habite sur GTM, on peut faire appel à un réseau de visiteurs à domicile", explique Elodie Loslier, la coordinatrice du CLIC (Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées).

Les bénévoles effectuent ou moins une visite par mois et passent un peu de temps avec les personnes visitées. Elles peuvent discuter, boire un café ou encore jouer à des jeux de société. Le point d'entrée pour demander des visites dans le pays de Bréhal ou pour devenir visiteurs, il en manque, est la mairie de Cérences.

Pratique. Pour contacter le CLIC, il faut appeler le 02 33 59 49 49.