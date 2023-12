Cherbourg. Des militants écologistes dénoncent la venue d'un paquebot avec 5 700 passagers

"Le tapis rouge de la honte déroulé pour les touristes de croisière à Cherbourg." Mercredi 6 décembre, des militants écologistes du collectif Extinction Rébellion ont accueilli devant la Cité de la Mer, les 5 700 passagers allemands du paquebot AIDANova avec des banderoles, des pancartes, des sifflets et des casseroles. Objectif ? Dénoncer la pollution des navires de croisière.

Une dizaine de personnes mobilisées. - Extinction Rebellion

Le collectif réclame l'arrêt total des croisières

"Le navire AIDANova, circulant au Gaz naturel liquéfié (GNL), n'est pas si 'vert' que ça", explique juste après son action le collectif qui demande l'arrêt total des croisières à Cherbourg. "Le GNL émet des quantités importantes de méthane invisible qui sont rejetées dans l'atmosphère et provient majoritairement du gaz de schiste américain. Le méthane est un gaz puissant qui réchauffe 80 fois plus que le dioxyde de carbone."

Un commandant d'un ferry d'une compagnie maritime avait indiqué le 23 février dernier à Tendance Ouest que "l'intérêt du GNL, c'est 30 % en moins d'émissions de gaz à effet de serre et plus du tout de particules fines. Par exemple, il n'y a plus de fumée grise à l'arrière du navire".