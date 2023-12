Beauchêne. Le plus vieux cyclocross normand

C'est la dernière course de l'année. Le traditionnel cyclocross interrégional du bout de l'an revient à Beauchêne pour une 22e édition. Le vélo club Domfrontais donne cette année rendez-vous aux cyclistes et aux amoureux du biclou le samedi 30 décembre.

"Les mordus sont présents"

Comme à son habitude, la compétition est organisée dans les derniers jours de l'année. Si la veille du réveillon du Nouvel An semble un choix étonnant pour la tenue d'une course, le plus vieux cyclocross de Normandie a construit sa notoriété autour de cette spécificité. La date ne rebute d'ailleurs pas les cyclistes. "Les gens sont motivés, note Alain Benoit, entraîneur des jeunes au VC Domfront. Les coureurs ne loupent pas une compétition. Les mordus sont présents !" Pour certains, il s'agit de conclure la saison. Pour d'autres, cette course est une préparation aux championnats de France de cyclocross, qui se tiennent deux semaines plus tard, les samedi 13 et dimanche 14 janvier à Camors, dans le département du Morbihan.

Le programme de la journée

Le départ des courses de l'école de cyclisme est donné à partir de 13h. Puis les juniors, dames et cadets partent à 14h, avant les seniors hommes (élites et amateurs), espoirs et masters à 15h15. Ces derniers vont s'engager sur un parcours entre 2 et 2,5 kilomètres. Une grande partie du tracé passe à travers champs dans les prairies de l'ancienne exploitation agricole de Gérard Foucher, le président du VC Domfrontais, aujourd'hui reprise par son fils. "Les vaches sont rentrées", rassure-t-il. L'événement accueille chaque année une centaine de cyclistes, majoritairement de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire.

En 22 ans d'organisation, plusieurs cyclistes professionnels sont également passés par les champs de Beauchêne. C'est le cas de Francis Mourey, nonuple champion de France de cyclocross, Miguel Martinez, champion du monde et champion olympique, ou encore le Manchois Anthony Delaplace, classé 68e sur le Tour de France 2023. Une liste non exhaustive, à laquelle devrait s'ajouter le nouvel ancien professionnel François Bidard.

Pratique. Le prix d'entrée sur le circuit est de 3€. Rendez-vous à la Ménarderie, à Beauchêne.