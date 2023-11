Immobilier. Hérouville-Saint-clair se transforme avec le projet d'éco-quartier Archipel

Le projet d'éco-quartier Archipel a l'ambition de transformer les anciennes friches industrielles d'Hérouville-Saint-Clair, avec 1 300 logements d'ici 2035 sur un espace de 22 hectares.

Début des travaux fin 2024

Ce projet a franchi une nouvelle étape jeudi 23 novembre, avec la désignation des promoteurs, chargés de construire les premiers logements. Le groupement formé par Icade et Pozzo Promotion, déjà habitués à travailler ensemble, a été choisi pour mener à bien ce projet ambitieux. Les travaux commencent fin 2024 pour une mise en service dix ans plus tard. Au programme, moins de voitures pour laisser place aux piétons, cyclistes et espaces verts. En prise directe sur le bassin et le canal de Caen, l'eau sera omniprésente et le théâtre d'activités nautiques en tous genres. Les 1 300 habitations seront des maisons, logements intermédiaires ou des immeubles avec des grands espaces extérieurs (balcons, terrasses), et une vue sur le canal. Il y aura également des commerces, services, bureaux, parkings silo… le tout en respectant les normes environnementales.