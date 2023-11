Normandie. Fracture sanitaire : des rendez-vous médicaux quasi impossible à dénicher

Selon l'UFC Que choisir, la situation s'aggrave en Normandie. En effet, l'association de la défense des consommateurs a publié ce mardi 21 novembre une carte recensant les déserts médicaux en France et une chose est certaine, c'est que la région Normandie fait preuve d'immenses disparités sur son territoire. Déjà en 2012 puis 2016 et encore en 2022, elle avait alerté sur la très importante fracture sanitaire qui s'intensifie sur l'ensemble de la région.

Carte des médecins généraliste en Normandie selon l'UFC Que choisir.

En dépit des efforts des pouvoirs publics, la situation en Normandie se dégrade encore en 2023. Dans son étude, l'association a analysé l'accès au soin des habitants des cinq départements. Ainsi, elle publie des chiffres concernant les médecins généralistes mais aussi trois spécialistes : les gynécologues, les pédiatres et les ophtalmologistes. L'étude se base sur un trajet domicile - médecin de 30 minutes maximum pour les généralistes et 45 minutes maximum pour les spécialistes.

Impossible de trouver un médecin dans 46% dans cas

Et les résultats sont édifiants : les zones rurales sont bien évidemment les plus sinistrées par ces déserts médicaux. Dans l'Eure par exemple, il est impossible d'obtenir un rendez-vous dans les temps impartis. En dehors de Rouen, il est extrêmement compliqué de trouver un pédiatre ou un gynécologue. A Hennezis par exemple, comme a Villettes ou encore Reuilly, même constat. Il vous faudra plus de 45 min pour trouver un médecin alors qu'à Oissel et le Petite Quevilly vous aurez un accès très supérieur à la moyenne.

Dans la Manche, ce sont les pédiatres qui sont impossibles à dénicher. A Percy, Bricqueville, Hambye et Sept-Vents, la situation est extrêmement tendue contrairement à Saint-Lô, Condé sur Vire et Saint Amand.

Dans l'Orne, la situation est pire. A part Alençon, Sées et Pré en Pail, quasi la totalité du département est en grande difficulté.

En Normandie, 46% des médecins refusent de nouveaux patients. Si par bonheur, vous avez enfin un rendez-vous, il faudra attendre entre un et trois mois dans 43% des cas et plus de trois mois dans 43% du temps également. Pour observer de plus près les situations dans vos communes, vous pouvez retrouver la carte interactive de l'UFC Que choisir ici : Carte interactive de la fracture sanitaire en Normandie