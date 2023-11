Bonne table à Caen. La Villa Gaïndé fait voyager au Sénégal

Il est le troisième restaurant sénégalais installé à Caen. Après une reconversion professionnelle lors de la Covid-19, Rosalie Signou s'est lancée en tant que traiteur avant d'ouvrir la Villa Gaïndé en juillet dernier. Un nom qui mixe ses deux pays de cœur : "Villa" pour maison en français et "Gaïndé" qui signifie lion, l'emblème du Sénégal.

Sept heures de préparation

Quoi de mieux que d'être née au Sénégal pour préparer de la cuisine africaine ? Vous êtes au bon endroit. A la carte, vous trouverez trois plats typiques. Le yassa au poulet, le maffe au bœuf et le thiéboudiène, le plat national au Sénégal, classé au patrimoine de l'Unesco. "C'est un repas de fête avec du mérou qui nécessite sept heures de préparation." J'opte pour le yassa, qui nécessite trois heures de travail pour 20 portions, tout de même !

"Il faut le préparer la veille pour que le poulet s'imprègne de la marinade", conseille la chef. Devant mes yeux, une cuisse de poulet braisé accompagnée d'une pyramide de riz. Je suis frappée par une odeur incroyable. Le plat est très copieux. Et pourtant, les "Africains n'en ont jamais assez", plaisante la patronne, née à Dakar. J'accompagne mon repas par un jus de bissap, une boisson traditionnelle à base de fleurs d'hibiscus. C'est la première fois que je déguste ce plat. Première expérience réussie, c'est un délice, pour un total de 18,90€.

Un yassa au poulet.

Pour s'imprégner encore plus de l'ambiance, Rosalie attend le retour de son frère pour décorer le restaurant avec des tableaux sénégalais. A l'avenir, elle souhaite proposer un "tour du monde culinaire" avec des plats originaux de chaque pays d'Afrique. Et si son affaire fonctionne, elle envisage de proposer de la cuisine de rue dans un lieu "où l'on fait griller de la viande dans un énorme barbecue. On trouve ça partout dans les rues en Afrique". Un véritable voyage qui donne envie d'y revenir…

Pratique. 8 place Jean-Letellier. Ouvert du mercredi au samedi, midi et soir. Tél. 02 14 74 98 86.