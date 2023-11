Agglomération de Caen. Compost obligatoire en 2024 : quelles sont les solutions ? 

Lola Quitard est la référente compost de sa résidence à Caen.

Lola Quitard, habitante de la résidence Branville à Caen, a proposé en 2017 de mettre en place des carrés de jardins et un compost partagé à disposition de tous. "Au début il y a eu des questions comme 'ça va sentir mauvais' ?' ou 'il y aura des rats ?'", se remémore-t-elle. Lola a rassuré ses voisins, qui ont voté pour. Aucun des problèmes anticipés ne s'est finalement posé. "J'ai un diplôme d'ingénieure agronome donc je connais le sujet, s'amuse-t-elle. Mais il n'y a pas besoin d'être sachant, c'est à la portée de tous." En tant que référente, elle doit brasser le bac une fois par semaine et tous les six mois transférer les déchets du bac d'apport à celui de maturation. "On organise un petit évènement collectif, chacun vient filer un coup de main et repart avec son compost pour remplir ses jardinières." Une initiative synonyme de vecteur social, "qui permet de mieux se connaître entre voisins" et qui fonctionne. "Une quarantaine de foyers sur 120 déposent leurs déchets, et on attend un quatrième bac, car on manque de place face au succès", se réjouit-elle.