Bréauté. L'ancien aide-soignant lance une colocation pour séniors

Cela faisait plusieurs années que l'idée lui trottait dans la tête. Christophe Dugne, ancien aide-soignant de 57 ans, vient finalement de se lancer. Il a ouvert le 1er octobre, une colocation pour séniors à Bréauté, "La maison de Jean". Pour lui, il s'agit d'accueillir des personnes âgées qui sont encore autonomes mais ne peuvent plus ou ne veulent plus rester seules, sans passer par un Ehpad.

Il s'est installé dans une vieille bâtisse de style, classée, avec un vaste parc. Le lieu est idéal. "Les séniors peuvent venir et aller comme ils le souhaitent. C'est comme si la personne vivait chez elle." Christophe dispose de huit chambres (dont deux doubles). Les chambres sont à l'étage (avec ascenseur) et le rez-de-chaussée dispose de deux grandes salles de vie et d'une cuisine. Il peut accueillir des retraités en courte ou longe durée avec une prise en charge à 100 % de la vie quotidienne. "On s'occupe des repas, du linge, des animations. Il faut un cadre convivial et familial. Je veux un lieu vivant où les familles s'impliquent. Plus les séniors sont stimulés, plus ils retardent leur perte d'autonomie."

Christophe Dugne travaillait à Fécamp auprès des retraités. Le système de prise en charge dans les Ehpad ne lui convenait plus. "Ma philosophie, c'est de permettre que la vie continue sans rester seul chez soi. Je ne suis pas une concurrence aux Ehpad. C'est juste une autre offre."

Les lieux sont particulièrement bien adaptés pour accueillir des personnes à faible mobilité. En avril 2019, une initiative similaire avait vu le jour, "La Maison d'Elsa", qui avait toutefois rapidement été remplacée par des locations touristiques. Christophe Dugne compte, lui, sur son expérience professionnelle pour viabiliser son projet.

Côté coût : comptez 2 500 euros mensuels brut pour une petite chambre et jusqu'à 3 000 euros mensuels brut pour une plus grande. Christophe Dugne est joignable au 07 88 71 95 43.