[Photos + vidéo] Barneville-Carteret. Après les vendanges, les premières bouteilles de vin attendues en 2024

Les récoltes de raisin dont les vignes sont situées sur les hauteurs du Mont-Barbey, à Barneville-Carteret, ont eu lieu de mi-septembre à début octobre. François Lecourt, producteur de vin, reste satisfait malgré la météo capricieuse de cet été 2023 : "Le bilan est plutôt positif, que ce soit en qualité ou en quantité. L'été n'a pas été facile avec beaucoup d'humidité et peu de soleil, l'arrière-saison ayant été meilleure et ayant sauvé les meubles."

Entre 2 000 et 2 500 bouteilles

Le producteur a mené une récolte sélective, en fonction de la maturité des différents cépages. 3 500 plants avaient été plantés en 2021, 2 500 en 2022 et 500 en 2023. Pour l'été 2024, entre 2 000 et 2 500 bouteilles sont attendues. Ce sera un vin de type ratafia, semblable au pommeau, disponible en blanc ou rosé. Une fois les récoltes effectuées, ce fut l'étape du pressurage. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine pour la dégustation !

Des remorques remplies de raisin.

L'étape du pressurage juste après les récoltes.

Les vignes de Barneville-Carteret.