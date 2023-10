Foire internationale de Caen. Le thème de l'édition 2024 dévoilé

Après une édition 2023 asiatique, la Foire internationale de Caen se penche maintenant plutôt sur l'Amérique. Alors qu'en 2024 sera célébré le 80e anniversaire de la Libération de la Normandie, les organisateurs souhaitent donc s'inscrire dans ce mouvement qui va animer le territoire, en choisissant pour prochain thème le Canada.

Une dimension locale

"Il y a tout au Canada, sourit David Brad, directeur de la Foire. C'est une destination prisée par les jeunes, avec une gastronomie, une histoire, de grands espaces… Et puis, il y a un rattachement local, avec le Débarquement et ce centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer." C'est d'ailleurs dans ce musée que l'annonce officielle a été faite, alors que le centre sera d'une manière ou d'une autre impliqué dans la future édition de la Foire.

Le Québec, et donc la province francophone du Canada, sera également mis à l'honneur. "On parlera avec un fort accent en septembre prochain", s'amuse David Brad. À noter que Caen Événements a réalisé un don de la Légion royale canadienne.

Une dernière édition

"C'est un terrain de jeu magnifique pour nous", sourit Alexandra Rousier, directrice de Caen Événements. Impossible pour le moment de lui soutirer des informations sur les animations prévues, mais elle espère "attirer autant qu'avec le Japon". Il faut dire que cette édition 2023 nippone a particulièrement bien marché. Plus de 135 000 visiteurs se sont rendus au Parc des expositions, soit 25 % de plus que l'an passé, et 15 % de plus qu'en 2019, année référence avant-Covid.

Parmi les bonnes nouvelles, les organisateurs notent que 20 % des visiteurs étaient des nouveaux venus, mais également que huit visiteurs sur dix ont réalisé des achats pendant cette foire.