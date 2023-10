Saint-Lô. Les Celtes, terres de légendes à l'honneur à la Foire expo

La traditionnelle Foire expo de Saint-Lô ouvre ses portes pour sa 52e édition ce jeudi 5 octobre et jusqu'au dimanche 8 octobre, au Parc des expositions de la ville. 140 exposants sont attendus cette année, principalement des départements de la Manche et du Calvados. Le thème retenu est le suivant : "Les Celtes, terres de légendes" avec d'immenses décors immersifs et une flopée d'animations autour des traditions celtes. Mais tout cela a évidemment un prix. Contrairement à d'autres événements de ce type, comme la Foire de Caen ou la Foire de Lessay devenue payante cette année, l'événement saint-lois reste gratuit, une volonté de la municipalité. La maire de la ville, Emmanuelle Lejeune, s'exprime.

Le thème de cette édition plongera le visiteur dans la culture et l'univers celtique. Pour rappel, l'Irlande est très liée à l'histoire de Saint-Lô après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

L'année passée, la Foire sur le thème du Portugal avait rassemblé plus de 22 000 visiteurs.