Normandie. Naufrage du Breiz : le procès reporté au mois d'avril

Une partie des parties civiles et des prévenus avaient fait le déplacement, lundi 2 octobre au Havre, où le tribunal maritime, compétent pour l'ensemble de la Normandie, devait examiner l'affaire du naufrage du Breiz. Ce chalutier a coulé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2021, au large de Lion-sur-Mer (Calvados), lors de son remorquage par la SNSM, emportant avec lui trois marins originaires de la Manche.

Trois à quatre jours d'audience

Au regard des éléments du dossier, du nombre d'avocats (douze) et de témoins et experts cités à comparaître, il a été décidé qu'il serait "plus serein qu'au moins une journée de plus" soit réservée à cette affaire, "pour que puissent être abordés tous les éléments : l'état du navire, les personnes présentent à bord et la façon de la SNSM a pris en charge l'assistance", a précisé le président de l'audience, Laurent Labadie. Le procès se tiendra donc les 2, 3 et 4 avril 2024. Une quatrième journée pourrait être décidée selon l'avancée des débats.

Dans cette affaire, cinq personnes sont poursuivies pour homicide involontaire : le co-armateur du navire, l'expert maritime intervenu lors de sa vente (quelques mois avant le drame), deux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados et le capitaine du canot de la SNSM intervenu ce soir-là. La justice reproche aussi à ce dernier d'avoir commis un faux sur le journal de bord du navire. "La SNSM n'est pas poursuivie dans ce dossier, seul le capitaine l'est", a tenu à rappeler le procureur du Havre, Bruno Dieudonné, avant le report.

Le capitaine de la SNSM plaidera la relaxe

L'homme, "qui fait du sauvetage en mer depuis des dizaines d'années", est "combatif" d'une part et "totalement respectueux du drame vécu par les familles" des marins-pêcheurs d'autre part, a indiqué après l'audience son avocat, Me Éric Najsztat, qui plaidera la relaxe, en avril.

Ce report devrait permettre d'entendre, lors de l'audience, le directeur d'enquête de la gendarmerie maritime, qui pourrait être cité à comparaître à la demande du procureur.