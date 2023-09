Le Havre. Association Rêves : les enfants gravement malades à la foire Saint-Michel

L'association Rêves, qui exauce les souhaits des enfants très gravement malades, a organisé, mercredi 27 septembre, une journée à la foire Saint-Michel du Havre, grâce à la générosité des forains. Au programme pour les petits et leur famille, des manèges à volonté et un goûter. "C'est un plaisir de leur offrir une journée de bonheur, explique Léon Milot, confiseur et porte-parole des forains. Ce sont des enfants comme tous les autres, ils ont besoin de s'amuser. Leur situation me touche beaucoup."

Quatorze rêves en attente

Lors de ces journées dites "récréatives", l'association Rêves invite les parents mais aussi la fratrie des enfants. "Dans ces mésaventures, la famille souffre énormément. Ces parenthèses de détente et de rigolade font beaucoup de bien, pour oublier les hôpitaux, la maladie…", note Géraldine Guyomar-Akrour, co-déléguée départementale de l'association Rêves.

Quatorze rêves sont actuellement en attente de réalisation en Seine-Maritime. "La visite à Disneyland reste le rêve n°1 pour les jeunes enfants, suivi de la rencontre avec des footballeurs de l'équipe de France, du PSG, ou de Youtubeurs. Pour les grands adolescents, ce sont les voyages, en Laponie, aux États-Unis, etc.", poursuit la bénévole. Ils sont une vingtaine à se mobiliser pour les enfants dans le département.