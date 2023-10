Orne. Motif en pommes de Vimoutiers : attention les yeux !

C'est une tradition qui avait vu le jour au milieu des années 80 et qui avait disparu une vingtaine d'années plus tard. Cette année, à l'occasion de la 80e édition de la Foire de la pomme, le motif en pommes signe son grand retour à Vimoutiers. "Il s'agit d'une reproduction grandeur nature, explique Michel Bigot, président de Vimoutiers Animations. Ce sera un manoir, avec un petit alambic pour faire du cidre, visible sous le hall du Pays d'Auge."

Une tonne de pommes, soit 15 000 fruits !

Pour réaliser le motif, pas moins de 15 000 pommes seront clouées, soit une tonne de fruits. Le reste du programme est, lui, inchangé : exposition commerciale et artisanale pendant toute la durée de l'événement, concours de bêtes de viande le samedi, défilé le dimanche après-midi avec sept chars et cinq groupes folkloriques, exposition de tracteurs et véhicules anciens, etc.

Pratique. Samedi 14 et dimanche 15 octobre à Vimoutiers, de 10 heures à 19 heures. Gratuit. Renseignements supplémentaires au 02 33 39 80 60.