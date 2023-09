Saint-James. Un programme riche en animations à la Foire Saint-Macé, en partenariat avec Tendance Ouest

Plus de 30 000 visiteurs sont attendus du samedi 23 au lundi 25 septembre, pour cette édition 2023 de la Foire Saint-Macé, à Saint-James, avec un large programme de rendez-vous pour combler toute la famille.

La braderie, la fête foraine, les grandes lignes du programme vitaminé retravaillé en 2022 avec au sein du menu différents temps forts : feux d'artifice (un le samedi et un le dimanche), des spectacles et des concerts divers et variés !

Dès le samedi, place à l'ouverture de la braderie dès 9 heures, puis l'inauguration de la Foire au niveau de l'Espace Le Conquérant à partir de 10 h 30.

Toute la famille et surtout les plus téméraires ont rendez-vous avec les manèges dès 14 heures avant de pouvoir profiter du spectacle chanté&dansé sur les grandes heures de la télévision française dès 16 h 30.

Pour apporter du rythme et de la musique, vers 18 h 15, retour dans les années 80 avec la présence de Thierry Pastor et son Coup de folie, ou encore Sloane, Eve Angeli et Pedro Castano, connu pour faire partie du duo hispanique Los del Mar, groupe espagnol qui a été classé n°1 des ventes en 1996 avec le tube La Macarena.

La journée sera suivie d'une soirée dansante vers 21 heures, avec un DJ set proposé par DJ Zyno, sans oublier le grand feu d'artifice dès 22 h 30.

La journée du dimanche redémarre avec la braderie dès 9 heures et la fête foraine à partir de 14 heures. Venez applaudir l'École des arts de la Communauté d'agglomération à partir de 16 heures pour un concert live avant de retrouver les mythiques chansons du "Boss" au travers d'un concert Tribute du groupe Thunder Road - Tribute à Bruce Springsteen suivi d'un DJ set par DJ Mello et un nouveau feu d'artifice vers 22 h 30.

Pour terminer ces trois jours de fête, le lundi 25 septembre ouvrira dès 9 heures avec la braderie et collation sur le champ de foire à l'Espace Le Conquérant et dans les restaurants de Saint-James.

Retrouvez ci-dessous le plan complet de la Foire Saint Macé 2023.

Plan de la Foire Saint-Macé 2023.