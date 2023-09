Basket. Après Roanne, Villeurbanne et les Jeux olympiques, Marie Roshe sur le parquet d'Alençon

La reprise a lieu samedi 16 septembre à 20 heures. Le championnat de France de basket de Nationale 1 reprend pour l'équipe féminine d'Alençon. Elle termine sept semaines de préparation avec six nouvelles joueuses qui sont arrivées durant l'été : elles ont déjà joué à Mondeville, Monaco, Grenoble, Angers, ou à la Parker Academy de Tony Parker.

Marie Rosche, qui a joué à Roanne, à Villeurbanne, et qui a défendu les couleurs du Sénégal lors des Jeux olympiques, sera présente.

L'Américano-Sénégalaise a fait un break pour la naissance de son petit garçon, à 36 ans. L'intérieure qui joue au poste 3, 4 ou 5 vient relever un nouveau défi à Alençon : "Quand on fait quelque chose tous les jours, on a confiance. Quand on passe un moment difficile, on peut se reposer sur des expériences du passé, compter sur les autres joueuses qui ont déjà vécu les play-off. Ici, il y a un environnement qui va aider à utiliser mon expérience", confie-t-elle.

Le premier match de la saison, c'est samedi à 20 heures, au gymnase Louvrier à Alençon.