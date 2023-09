Foire internationale de Caen. "Le thème du Japon permet de toucher plusieurs générations"

À quoi faut-il s'attendre lors de cette foire sur le thème "Le Japon : fascinant et insaisissable" ?

"On veut que la foire soit rassembleuse. Une thématique comme le Japon permet de traiter la partie culturelle, patrimoniale et ancestrale du Japon. Puis la pop culture, avec les cosplays et les mangas. De ce fait, on va toucher un public large, des jeunes aux aînés. À travers une exposition de plus de 1 600 m2, le public pourra percevoir ce qu'est ce pays très riche et multiculturel."

Le choix du Japon montre-t-il

une volonté d'attirer les plus jeunes ?

"Évidemment, on veut toucher le maximum de générations. Le Japon est un pays et une thématique qui permet cela. On veut faire découvrir aux nouvelles générations ce qu'est une foire pour leur donner envie de venir et revenir. L'idée est de rassembler, de proposer une sortie familiale pour qu'au sein de la famille, les passions soient partagées. C'était l'un des objectifs, et je crois que le Japon va nous aider à le réaliser."

Pour la première fois, la Japan Manga Wave se tiendra à Caen, pendant la foire. Qu'est-ce que cette convention ?

"Le deuxième week-end aura lieu la Japan Manga Wave. Les fans de manga, les cosplayers, vont pouvoir se plonger dans leur univers sur 3 000 m2. Ils pourront faire du karaoké, jouer aux bornes d'arcades ou à Just Dance… Ce sera une immersion totale pour eux."

Qu'attendez-vous le plus ?

"Ce que j'attends le plus, c'est l'ouverture. Ce moment signifie la livraison de l'événement que l'on prépare depuis plusieurs mois. L'ensemble de l'équipe et moi-même sommes impatients d'accueillir les visiteurs. Je rappelle que le premier jour, le vendredi 15 septembre, l'accès à la foire est gratuit pour célébrer l'ouverture."