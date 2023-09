Lessay. La foire, une histoire de longue date pour cette Normande expatriée en Alsace

La tente est montée, les produits sont prêts. Nathalie et Yves Marzolf sont viticulteurs en Alsace. Cette année, comme chaque année, ils sont présents à la foire de Lessay, qui se déroule du vendredi 8 au dimanche 10 septembre.

Comment ont-ils connu cette foire ? La réponse est simple : Nathalie est originaire de Coutances. "Je suis très heureuse de venir depuis plus de 25 ans", assure-t-elle. Elle venait avec son papa qui tenait un barnum sur la foire. C'est à la foire qu'elle a eu ses premiers animaux de compagnie. Dès qu'elle en parle, tout de suite, les trémolos arrivent dans sa voix.

Nathalie Marzolf et la foire, une histoire de famille Impossible de lire le son.

Une histoire qui continue

Dans cette histoire, elle a embarqué son mari et sa fille. "Actuellement, nous sommes en vendange et là, on ne vendange pas parce que c'est Lessay", affirme-t-elle.