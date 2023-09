Exposition. Unique en France : un Atlas social de Caen, pour tout savoir sur la ville de manière ludique

"Nous nous sommes rendu compte que beaucoup de travaux étaient réalisés à l'université, mais que rien n'était connu des habitants, dresse comme constat Jean-Marc Fournier, professeur de géographie à l'université de Caen. Nous voulions les faire connaître, les valoriser." C'était il y a trois ans. Depuis, un Atlas social, unique en France, est paru, et voilà qu'une exposition lui est consacrée, faisant le tour de la ville pendant de nombreux mois.

Ce sont en tout 71 auteurs qui ont joint leurs compétences, parfois dans le domaine de la géographie, de la sociologie, ou bien de l'économie, pour réaliser des cartes. Des cartes qui répondent à des questions, avec à chaque fois un thème précis. "Les questions sociales, les séniors, la petite enfance, la santé, l'économie, l'eau, le réchauffement climatique, les inégalités…", énumère pêle-mêle Jean-Marc Fournier, qui a chapeauté le tout.

Une carte pour mieux comprendre le besoin d'adapter nos modes de transport au réchauffement climatique, à Caen. - Jean-Marc Fournier

Cet atlas évoque Caen et ses quartiers, mais aussi les 20 communes alentour, et les 200 communes formant son aire urbaine. Avec des questions très précises telles que "quels sont les endroits les plus riches ?". Réponse : les communes au nord et à l'ouest de la ville, et le quartier ouest de Caen.

"Cet Atlas social permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur notre territoire", illustre Jean-Marc Fournier. Exemple avec une carte sur les espaces publics et la manière dont ils sont partagés par les femmes et les hommes. "On se rend compte que les femmes ont une place plus petite que les hommes, car elles peuvent être abordées, voire harcelées, donc elles ont des stratégies pour éviter telle rue ou tel quartier. Les hommes n'en ont pas forcément conscience, et pour certains c'est une surprise."

De nombreuses cartes sont à retrouver dans le parc. - Jean-Marc Fournier

L'exposition, appelée Jouons cartes sur table, est à apprécier dans le parc Claude Decaen depuis le mercredi 6 septembre. Jusqu'au mois d'avril 2024, elle sillonnera les différents quartiers de la ville. "Les cartes dévoilent beaucoup de choses et permettent de s'informer en peu de temps", justifie l'un des auteurs. Et il promet, il n'y aura aucune censure. "Jouer carte sur table signifie être cash. Il n'y a pas de thème tabou, on parle de tout !"