[Carte interactive] Foire de Lessay 2023. Voitures, camping-cars : les parkings où se garer pendant l'événement

La foire de Lessay est chaque année particulièrement attendue. Elle se tiendra cette année du vendredi 8 au dimanche 10 septembre et, avec 350 000 visiteurs attendus, la question du stationnement reste centrale.

Une vingtaine de parkings gratuits pour les voitures, motos et camping-cars sont mis à disposition du public autour du champ de foire, tous renseignés sur la carte interactive ci-dessous.

Venir en camping-car à la foire de Lessay

Cette année, les voyageurs venus assister à la foire Sainte-Croix en camping-car ou en véhicule aménagé ne seront pas en reste. La mairie conseille aux visiteurs d'arriver dès la veille de l'événement pour limiter les embouteillages le vendredi matin.

Quatre parkings réservés seront mis à disposition des visiteurs : le premier sera accessible dès le mercredi 6 septembre, et comporte un sol stabilisé et un réseau d'assainissement dans l'espace des Sports mécaniques, à un peu plus d'un kilomètre du champ de foire. Il sera complété par trois autres parkings d'herbe accessibles depuis le nord, le sud, l'est ou l'ouest de Lessay (voir carte ci-dessus).

Pour ceux qui préfèrent opter pour un camping de proximité, une liste d'établissements est accessible via ce lien.