Eure. Découvrir Brionne sous un autre angle avec le Sentier d'art

Après une édition 2022 réussie à Beaumontel, le Sentier d'art s'invite à Brionne jusqu'au 17 septembre. Douze œuvres éphémères et une pérenne sont exposées dans le centre-ville, cette année sur le thème "patrimoine et rivière". Ce parcours d'art contemporain à ciel ouvert met en valeur les paysages et le patrimoine de Brionne. Il offre une manière de les admirer sous un nouvel angle.

Avant ou après avoir fait le circuit, les coulisses des œuvres exposées se dévoilent à la médiathèque de la ville. Les artistes du Sentier d'Art proposent de découvrir leurs travaux préparatoires.

Pratique. Les deux expositions sont gratuites.