Douvres-la-Délivrande. Un homme se masturbe devant des fillettes

Âge de 26 ans, un homme s'est présenté à l'audience du 13 juillet au Tribunal de Caen pour des faits qui se sont produits le 9 décembre 2021 à Douvres-la-Délivrande. Il lui était reproché d'avoir agressé une jeune fille de 17 ans et de s'être exhibé devant des fillettes de 11 et 13 ans. Les deux victimes les plus âgées étaient présentes.

Inscrit sur le fichier des délinquants sexuels

La présidente a d'abord exposé les faits : le 9 décembre, les pré-adolescentes se rendent au collège. Elles empruntent comme chaque jour un petit chemin et voient un homme dans un renfoncement. À leur approche, il sort son sexe et commence à se masturber. La plus âgée protège sa petite sœur et celle-ci ne verra pas la masturbation. Elles en parlent au principal de l'établissement scolaire qui prévient immédiatement les gendarmes.

Ceux-ci font le rapprochement avec une déposition faite peu avant par une jeune fille de 17 ans. Elle a été agressée sur le même chemin par un homme qui l'a attrapée par les fesses. La description faite par les trois jeunes filles correspond. Sur le lieu des délits, les forces de l'ordre trouvent un mouchoir et un mégot de cigarettes. L'ADN correspond à un homme inscrit sur le fichier des délinquants sexuels pour avoir filmé les vestiaires féminins à la piscine de Carpiquet.

Lors de son audition, s'il avoue l'exhibitionnisme, il réfute avoir attrapé une victime par les fesses, mais reconnaît en avoir eu l'intention. Les avocates des parties civiles disent que leurs clientes sont encore très perturbées par ces faits, surtout la plus jeune. Dans son réquisitoire, le procureur souhaite de la prison ferme. La défense demande "une peine juste qui ait un sens".

Après délibéré, le prévenu est condamné à 10 mois de prison avec sursis probatoire renforcé de 2 ans, obligation de soins psychologiques, une interdiction de travail ou de contact avec des mineurs et une nouvelle inscription au fichier des délinquants sexuels. Il devra régler 127 euros de frais de procédure et dédommager ses victimes pour un total de 1 000 euros pour préjudice moral et 1 600 euros de frais d'avocats.