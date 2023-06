Votre horoscope signe par signe du vendredi 30 juin

Bélier

Faites-vous confiance et lancez-vous. Il n'y a que du positif qui vous attend et plus tôt que vous ne le pensez.



Taureau

Sachez profiter de circonstances favorables pour vous rendre disponible et approfondir les relations existantes qu'elles soient familiales, amicales ou sentimentales.



Gémeaux

Vous pourrez compter sur l'appui de personnes influentes dans un dossier particulièrement ardu. Ce sera le bon moment pour effectuer vos démarches importantes.



Cancer

Vos rêves pourront devenir réalité. Donnez-vous en les moyens. Laissez votre spontanéité s'exprimer.



Lion

Vous vous montrerez pointilleux sur des détails pratiques. Votre entourage risque de se moquer de vous.



Vierge

Vous pourriez être déstabilisé par une réflexion à laquelle vous ne vous attendiez pas. N'en laissez rien paraître, vous pourriez ainsi révéler vos faiblesses.



Balance

Vous pouvez aborder cette journée en toute décontraction. Vos amours sont à nouveau au beau fixe. Voilà un souci de moins !



Scorpion

Vous serez moins audacieux. Vous vous faites discret aujourd'hui, et cette sérénité vous rend agréable.



Sagittaire

Un petit accrochage avec un collègue ou un supérieur est possible. Rien de grave car des contacts favorables permettront de trouver un accord.



Capricorne

Il serait bon que vous consacriez un peu plus de temps à vos proches si vous ne voulez pas qu'ils s'éloignent de vous. Soyez plus attentionné.



Verseau

De manière imprévue, vous devrez changer radicalement votre façon de travailler. Que cela vous plaise ou non.



Poissons

Attention à ne pas trop négliger votre couple, des manquements pourraient s'avérer irréparables.