Calvados. Caen Tattoo Show : plus de 200 tatoueurs attendus au Parc des expositions

Une première au Parc des expositions de Caen. Il reçoit samedi 1er et dimanche 2 juillet un salon dédié au tatouage et au piercing, Caen Tattoo Show. Au programme : plus de 200 tatoueuses et tatoueurs venus de France et de l'international.

200 tatoueurs et 30 exposants

Le tatouage casse les codes. À chaque style et univers son professionnel du tatouage. Plus de 200 tatoueurs se déplacent pour deux jours d'aiguilles et d'encres. Samedi sera la journée dédiée à la couleur, dimanche, sera celle du tatouage en noir et blanc. Si certains sont du coin, d'autres viennent parfois de loin. On note la présence de Subcutaneous tatou, Morgenstern tatoo et La guêpe cover. Mais aussi celle de la Belge V fox tatoos, de la Suisse Lucifer et du Brésilien Vitor Moreira tatoo. De nombreux tatoueurs communiquent en ce moment sur leurs réseaux sociaux à propos des flashs - tatouages uniques - encore disponibles pour ce week-end. Outre le tatouage, des stands créateurs bijoux, décos et vêtements attendent le public au Parc des expositions.

Des showcases et des animations

Tout au long du week-end, animé par le maître de cérémonie Pascal Tourain, plusieurs rendez-vous sont donnés. Notamment, le concours des plus beaux tatouages. Les tatoueurs se verront remettre les trophées d'international Caen Tattoo Show avec pour thème, samedi, polynésien et dimanche, réalisme. Côté musique, des showcases auront lieu tout le week-end. Samedi, Stomy Bugsy rappera à 17 heures. Dimanche, ce sera au tour de Seth Gueko, toujours à 17 heures. Le DJ Martin Carter sera également présent pour endiabler le salon. Tout au long du week-end, le public retrouvera Sylvain Hélaine, 35 ans, alias "Freaky Hoody", l'homme considéré comme le plus tatoué de France. Ce professeur des écoles échangera avec le public et prendra des photos avec celles et ceux qui le souhaitent.

Pratique. Salon Caen Tattoo Show : samedi 1er et dimanche 2 juillet au Parc des expositions de Caen. 15 € le pass un jour, 25 € le pass deux jours. Plus d'informations : caentattooshow.fr ou caentattooshow@gmail.com.